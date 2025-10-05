В честь Дня учителя, который ежегодно отмечается 5 октября, в центральном концертном зале "Баласағұн" состоялось торжественное мероприятие под названием "Ұстаз - ұлттың шамшырағы", передаёт BAQ.KZ.

В праздничном собрании приняли участие первый заместитель акима области Нуржан Календеров, руководители правоохранительных органов и управлений, ветераны, представители сферы образования, родители.

В ходе мероприятия была особо подчеркнута роль и значимость учителей в обществе, а также выражена искренняя благодарность лучшим представителям образовательной отрасли.

Профессиональный уровень и творческий потенциал педагогов Жамбылской области с каждым годом растут. С начала 2025 года 92 учителя приняли участие в различных международных и республиканских конкурсах и добились высоких результатов. Так, 14 педагогов стали победителями международного конкурса имени академика Аскара Жумадильдаева и творческого конкурса IMPACT по математике, физике и информатике, благодаря чему команда области заняла первое место в общереспубликанском зачете.

Кроме того, команда региона одержала победу на республиканском конкурсе "Чтение и математическая грамотность: успешная синергия".

За последние годы 52 педагога региона были удостоены звания "Лучший педагог", а семи учителям присвоено почетное звание "Заслуженный учитель Казахстана".

Во время мероприятия также были отмечены педагоги, внесшие значительный вклад в развитие системы образования, в обучение и воспитание подрастающего поколения.

Согласно Указу Президента страны председатель Меркенского районного филиала ОО "Жамбылская областная организация работников образования, науки и высшего образования" Мадина Асанжанова была награждена высокой государственной наградой - орденом "Құрмет".

Также в торжественной обстановке были вручены медали "Ветеран труда", нагрудные знаки "Ыбырай Алтынсарин", "Почетный работник образования", "Облысқа сіңірген еңбегі үшін", почетные грамоты и благодарственные письма акима области.

Помимо этого, 13 педагогов, посвятивших долгие годы работе в сфере образования и ставших образцом в воспитании учеников, были удостоены специальных номинаций и премированы денежными призами. Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом с участием школьников и творческих коллективов.