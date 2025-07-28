Пенсионер избил подростка в Жамбылской области: как его наказали
Ударил "в воспитательных целях".
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Судом района Турара Рыскулова рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Т., обвиняемого по п. 8) ч. 2 ст. 109-1 УК РК — нанесение побоев несовершеннолетнему, не повлекших лёгкого вреда здоровью, передает BAQ.KZ.
Согласно материалам дела, в апреле 2025 года в селе Кулан подсудимый схватил подростка Д. за запястье и нанёс ему несколько ударов кулаками и пощёчин по лицу. Свои действия мужчина объяснил "воспитательными целями".
Суд признал вину подсудимого доказанной — на основании показаний сторон, свидетелей, заключения эксперта и других материалов дела. При этом сам Т. признал вину частично и просил о смягчении наказания.
Законный представитель потерпевшего заявил, что не прощает обвиняемого.
Учитывая частичное признание вины, инвалидность III группы и положительную характеристику, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 МРП (393 200 тенге). Штраф уплачен добровольно и в полном объёме.
Приговор вступил в законную силу.
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