Пенсионера задержали в Караганде с рекордной партией наркотиков
75-летний курьер вез марихуану в Караганду мешками.
В Караганде полицейские задержали 75-летнего мужчину с рекордным количеством наркотиков — около 20 килограммов марихуаны и гашиша, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Пенсионер прибыл в город поездом из южного региона страны. Операция по его задержанию проводилась в рамках республиканского мероприятия "Қарасора — 2025", направленного на борьбу с наркопреступностью. По предварительным данным, оперативники располагали информацией о возможной перевозке запрещённых веществ.
Во время личного досмотра у мужчины в ручной клади обнаружили пакеты с подозрительным содержимым. Экспертиза подтвердила, что это марихуана и гашиш. Однако на этом находки не закончились — при проверке автомобиля, припаркованного недалеко от железнодорожного вокзала, в багажнике нашли ещё два брикета, обмотанных упаковочной лентой. Они также оказались начинены наркотиками.
Общий вес изъятых веществ составил около 20 килограммов — одна из крупнейших партий, зафиксированных в регионе в последние годы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства: действовал ли пенсионер в одиночку или был частью более широкой сети, а также предназначалась ли партия для сбыта в Караганде или планировалась дальнейшая транспортировка.
