В Шымкенте 61-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенничества: неизвестный, представившись сотрудником Национального банка, убедил её, что её сбережения находятся под угрозой, передает BAQ.KZ. Чтобы "спасти" деньги, он предложил срочно перевести их на "безопасный" счёт.

Пенсионерка, доверившись звонившему, перевела 2 миллиона тенге на указанный счёт, который впоследствии оказался зарегистрирован на постороннего человека — так называемого "дроппера". Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в суд, потребовав вернуть деньги как неосновательное обогащение.

Ответчик в суде заявил, что получил перевод по просьбе того же мошенника и сам отправил средства третьим лицам. Однако доказательств законности этих действий он не предоставил. Суд указал: держатель банковской карты обязан осознавать риски и нести ответственность за её использование, особенно если речь идёт о возможной противоправной схеме.

Суд первой инстанции, основываясь на материалах уголовного дела, в рамках которого истец признана потерпевшей, взыскал с ответчика всю сумму — 2 млн тенге. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

Решение вступило в законную силу.