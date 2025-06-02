В Восточно-Казахстанской области завершилась успешная поисково-спасательная операция — спасатели обнаружили женщину 1954 года рождения, которая 1 июня заблудилась в горном лесном массиве вблизи города Риддер, передаёт BAQ.KZ.

По информации МЧС, женщина ушла в лес за травами и не вернулась домой. Связь с ней отсутствовала более суток. Район поисков представлял собой труднодоступную местность — горы, густой лес, ограниченная видимость.

Сразу после поступления информации о пропаже началась масштабная операция. Для обследования территории был привлечён вертолет АО "Казавиаспас" МЧС, также действовали наземные поисковые группы.

В ходе воздушного патрулирования женщину заметили на открытом участке местности среди леса. Ее оперативно эвакуировали и передали бригаде скорой помощи.

МЧС напоминает: при выезде в лес или горы необходимо соблюдать меры безопасности, иметь при себе заряженное средство связи и сообщать близким о маршруте передвижения.