Объем пенсионных накоплений казахстанцев по состоянию на 1 декабря 2025 года достиг 25,82 трлн тенге, увеличившись за год на 3,72 трлн тенге, или на 16,8%, передает BAQ.KZ со ссылкой на ЕНПФ.

Основную часть накоплений по-прежнему формируют обязательные пенсионные взносы. Их объем превысил 24,39 трлн тенге, показав рост за 12 месяцев на 14,9%. Пенсионные накопления за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов составили 724,44 млрд тенге, увеличившись на 12,7%.

Наибольший темп роста зафиксирован по добровольным пенсионным взносам — на 26,3%. Их объем на начало декабря составил 9,58 млрд тенге. Сумма накоплений за счет обязательных пенсионных взносов работодателя, поступающих с января 2024 года, достигла 691,53 млрд тенге.

Рост пенсионных активов обеспечен как поступлением взносов, так и инвестиционным доходом. За год на индивидуальные и условные пенсионные счета поступило 3,09 трлн тенге, что на 19,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, объем обязательных пенсионных взносов увеличился на 9%, обязательных профессиональных — на 17,1%.

За 11 месяцев 2025 года выплаты и переводы из ЕНПФ составили 1,7 трлн тенге, что на 50,5% превышает прошлогодний показатель. Выплаты по возрасту достигли 221,55 млрд тенге, а средний размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ составил 35 726 тенге.

Значительный объем средств был направлен на единовременные пенсионные выплаты для улучшения жилищных условий и лечения — более 1 трлн тенге. Также осуществлялись выплаты по наследству, в связи с выездом на постоянное место жительства за границу, по инвалидности и на погребение. В страховые организации переведено 356,43 млрд тенге.

Общее количество пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 декабря 2025 года достигло 18,15 млн, увеличившись за год на 6,4%. Из них 12,7 млн составляют индивидуальные пенсионные счета, еще 5,45 млн — условные счета по учету взносов работодателей.