Пенсионные накопления казахстанцев пустят в акции и ценные бумаги под залог
Правительство Казахстана расширило перечень финансовых инструментов, разрешённых для инвестирования пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), передает BAQ.KZ.
Соответствующее постановление №909 от 29 октября 2025 года опубликовано 31 октября на официальном ресурсе премьер-министра.
Теперь в список инструментов, доступных для размещения пенсионных активов, входят:
-
альтернативные инструменты;
-
акции и доли компаний и партнёрств специального назначения (Special Purpose Vehicle);
-
предоставление ценных бумаг взаймы под залог (Securities Lending).
Ранее пенсионные активы могли размещаться преимущественно в государственных ценных бумагах, депозитах, облигациях и корпоративных инструментах с ограниченным уровнем риска.
Как отмечается в документе, изменения внесены в постановление Правительства от 2 августа 2023 года №632 "Об утверждении перечня финансовых инструментов, разрешённых к приобретению за счёт пенсионных активов ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении Национального банка".
Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
По мнению экспертов, расширение инвестиционного инструментария может повысить доходность пенсионных активов, однако требует усиленного контроля за рисками и прозрачности при выборе новых направлений вложений.
