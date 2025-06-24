С начала 2025 года Единый накопительный пенсионный фонд зафиксировал отрицательную доходность пенсионных активов. Согласно данным фонда на 1 июня, убытки составили 146,36 млрд тенге, а доходность - минус 0,69%, передает BAQ.KZ.

Для сравнения, месяц назад убыток был глубже - минус 1,05%. Отрицательная динамика связана с колебаниями на финансовом рынке.

Причины снижения доходности, по данным ЕНПФ:

снижение рыночной стоимости государственных ценных бумаг Республики Казахстан;

укрепление курса тенге по отношению к доллару США, что снизило оценку валютных активов.

При этом в апреле и мае фонду удалось частично компенсировать убытки: инвестиционный доход за два месяца составил в общей сложности 300,12 млрд тенге (в апреле - 214,94 млрд, в мае - 85,18 млрд тенге).

В ЕНПФ подчёркивают, что при долгосрочной оценке ситуация остаётся стабильной. За последние 12 месяцев (с июня 2024 года по май 2025 года) начисленный инвестиционный доход составил порядка 2,6 трлн тенге, а доходность - 13,08%, что превышает годовую инфляцию в размере 11,3%.

На 1 июня сумма пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Национального банка, составила 22,8 трлн тенге.

Фонд напоминает, что инвестиции пенсионных средств имеют долгосрочный характер и краткосрочные колебания не отражают общей эффективности управления активами.