С 2028 года пенсионный возраст женщин будет ежегодно увеличиваться на шесть месяцев и к 2031 году достигнет 63 лет, сравнявшись с мужчинами. В фонде напомнили, какие изменения ждут казахстанцев, кто имеет право на получение накоплений, как рассчитывается размер ежемесячных выплат и в каких случаях пенсию можно оформить досрочно, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Для граждан, достигших пенсионного возраста

Мужчины имеют право на получение пенсионных выплат по достижении 63 лет.

Для женщин пенсионный возраст на данный момент установлен в 61 год.

Для граждан с инвалидностью

Пенсионные выплаты также могут получать граждане с бессрочной инвалидностью I и II групп. Они имеют право использовать свои накопления в ЕНПФ в установленном порядке.

Для работников вредных и опасных производств

Граждане, занятые во вредных или опасных условиях труда, имеют право на досрочное использование своих пенсионных накоплений. Для этого необходимо:

— достичь возраста 55 лет;

— не менее 84 месяцев (7 лет) уплачивать обязательные профессиональные пенсионные взносы.

При выполнении этих условий гражданин может воспользоваться накоплениями досрочно.

Для уехавших на постоянное место жительства за границу

Иностранные граждане и лица без гражданства, выехавшие на постоянное проживание за пределы Республики Казахстан, имеют право получить свои пенсионные накопления из ЕНПФ в виде единовременной выплаты.

Следует отметить, что пенсионные накопления в ЕНПФ являются личной собственностью вкладчика. В случае смерти вкладчика его накопления передаются наследникам в соответствии с законодательством.

Как производятся пенсионные выплаты?

Гражданам, достигшим пенсионного возраста, а также лицам с инвалидностью I и II групп выплаты осуществляются ежемесячно, согласно установленному графику.

Размер ежемесячной выплаты определяется по специальной методике расчёта. Общая сумма пенсионных накоплений умножается на коэффициент 6,5 %, после чего полученное значение делится на 12 месяцев. Так рассчитывается ежемесячная выплата за первый год.

В последующие годы размер выплаты ежегодно увеличивается на 5 %.

Пример:

Сумма накоплений — 6 000 000 тенге.

Годовая сумма пенсионных выплат за первый год: 6 000 000 × 6,5 % = 390 000 тенге.

Ежемесячная выплата за первый год: 390 000 / 12 = 32 500 тенге.

Ежемесячная выплата за второй год: 32 500 + 32 500 × 5 % = 34 125 тенге.

Важно отметить, что если общая сумма пенсионных накоплений меньше двенадцатикратного размера минимальной пенсии, то средства выплачиваются единовременно. Если же накопленная сумма превышает этот показатель, выплаты осуществляются ежемесячно.

Как получить пенсионные выплаты?

Граждане, достигшие пенсионного возраста, подают заявление о выплате по месту жительства в Государственную корпорацию "Правительство для граждан".

Здесь по принципу "одного окна" можно одновременно подать три заявления:

— на назначение базовой пенсии;

— на получение государственной пенсии по возрасту;

— на получение накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда.

Таким образом, гражданам не требуется лично обращаться в офис ЕНПФ — все процедуры проводятся через корпорацию "Правительство для граждан".

Как подают заявление граждане с инвалидностью?

Граждане с инвалидностью I и II групп могут подать заявление несколькими способами:

— обратившись в любой филиал ЕНПФ;

— через личный кабинет на официальном сайте или мобильное приложение, используя электронную цифровую подпись (ЭЦП).

С момента регистрации заявления в течение 10 рабочих дней ежемесячная пенсионная выплата перечисляется на банковский счёт заявителя.