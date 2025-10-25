Пентагон получил $130 млн анонимного пожертвования на выплаты военным
Подобный случай — один из самых редких в истории американского оборонного ведомства.
Министерство обороны США сообщило о поступлении анонимного пожертвования в размере 130 миллионов долларов. Средства направят на выплату зарплат и льгот американским военнослужащим, оказавшимся под угрозой из-за шатдауна правительства, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.
Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что пожертвование было сделано "в рамках полномочий по приёму общецелевых взносов" и сопровождается условием — использовать деньги исключительно на компенсацию расходов, связанных с выплатами военным.
По словам Парнелла, ведомство выразило благодарность донору, пожелавшему сохранить анонимность, и отметило, что подобный случай — один из самых редких в истории американского оборонного ведомства.
Напомним, в связи с шатдауном федеральные учреждения США приостановили работу после того, как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования. Это поставило под угрозу выплату зарплат сотням тысяч государственных служащих, включая военнослужащих.
