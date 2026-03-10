Передовые ИИ-агенты для бизнеса разрабатывают в Казахстане
Как можно создать собственного виртуального ассистента?
Сегодня 2026, 22:00
Фото: BAQ.kz
Собственный помощник на основе искусственного интеллекта – реальность, а не мечты. Команда энтузиастов в Астане разработала платформу, на которой вы можете создать себе нейросетевого ассистента. В новом специальнальном репортаже "ИИ и мы. Казахстанцы на пороге больших открытий" журналисты BAQ.kz разбираются как современные технологии внедряются в сферу бизнеса. Наши герои расскажут, что ими движет и каким они видят цифровое будущее Казахстана?