Перемирие в Газе: ХАМАС согласился на паузу в конфликте
Палестинцы готовы к перемирию.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Палестинское радикальное исламистское движение ХАМАС подтвердило свою готовность принять новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, не выдвигая никаких поправок, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Об этом в понедельник, 18 августа, сообщило агентство AFP, ссылаясь на источник в движении.
"ХАМАС и другие фракции согласились с предложением о перемирии и передали свой ответ посредникам, не требуя изменений в условиях", — отметил собеседник агентства.
Это важное заявление сделано на фоне активных дипломатических усилий, направленных на восстановление мира в регионе. Однако реакция Израиля на предложение о прекращении огня пока не поступила.
По информации палестинских источников, посредники, занимающиеся мирными переговорами, должны объявить о достижении соглашения и назначить дату возобновления переговоров. Также предложены гарантии для обеспечения выполнения условий перемирия и дальнейшего поиска долговременного решения конфликта.
Согласно одному из источников, предложенные условия включают 60-дневное перемирие, а также двухэтапное освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС. Эта мера может стать важным шагом к расширению соглашения и созданию предпосылок для более долгосрочного мира в регионе.
Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на египетский источник, 60-дневное прекращение военных операций рассматривается как важный шаг на пути к более масштабному соглашению между сторонами. В течение этого времени предполагается обмен палестинских заключенных на израильских заложников, что должно способствовать дальнейшему снижению напряженности.
В минувшее воскресенье, 17 августа, в Тель-Авиве прошел митинг, в котором приняли участие несколько сотен тысяч человек. Участники выразили требование к правительству Израиля заключить сделку с ХАМАС об освобождении израильских заложников, среди которых есть и граждане других стран.
Самое читаемое
- Родители детей с ДЦП требуют извинений от блогера после его слов о "прелюбодеянии"
- Актюбинский газовый гигант оштрафован за создание искусственного дефицита
- В Казахстане усилят контроль за частной авиацией после падения самолета под Астаной
- Житель Уральска требует снести памятник, установленный на его земле
- Автомобиль наехал на двух рабочих на мосту в Астане