Палестинское радикальное исламистское движение ХАМАС подтвердило свою готовность принять новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, не выдвигая никаких поправок, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Об этом в понедельник, 18 августа, сообщило агентство AFP, ссылаясь на источник в движении.

"ХАМАС и другие фракции согласились с предложением о перемирии и передали свой ответ посредникам, не требуя изменений в условиях", — отметил собеседник агентства.

Это важное заявление сделано на фоне активных дипломатических усилий, направленных на восстановление мира в регионе. Однако реакция Израиля на предложение о прекращении огня пока не поступила.

По информации палестинских источников, посредники, занимающиеся мирными переговорами, должны объявить о достижении соглашения и назначить дату возобновления переговоров. Также предложены гарантии для обеспечения выполнения условий перемирия и дальнейшего поиска долговременного решения конфликта.

Согласно одному из источников, предложенные условия включают 60-дневное перемирие, а также двухэтапное освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС. Эта мера может стать важным шагом к расширению соглашения и созданию предпосылок для более долгосрочного мира в регионе.

Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на египетский источник, 60-дневное прекращение военных операций рассматривается как важный шаг на пути к более масштабному соглашению между сторонами. В течение этого времени предполагается обмен палестинских заключенных на израильских заложников, что должно способствовать дальнейшему снижению напряженности.

В минувшее воскресенье, 17 августа, в Тель-Авиве прошел митинг, в котором приняли участие несколько сотен тысяч человек. Участники выразили требование к правительству Израиля заключить сделку с ХАМАС об освобождении израильских заложников, среди которых есть и граждане других стран.