Число запусков с Байконура вырастет до трёх ежегодно — Сенат утвердил изменения
На 2025 год предусмотрено финансирование в объёме 60,8 млрд тенге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сенат рассмотрел протокол о внесении изменений в проект "Байтерек" на Байконуре: сроки летных испытаний перенесены на декабрь 2025 года, Казахстан выделит 60,8 млрд тенге, а Россия увеличит количество ежегодных запусков ракеты "Союз-5" с двух до трёх, передаёт BAQ.KZ.
Протокол подписан в целях актуализации параметров совместного проекта. В документе предусмотрен перенос сроков начала летных испытаний ракеты-носителя с 2023 на 2025 год.
Среди ключевых изменений — увеличение гарантированных пусков с российской стороны с двух до трёх ежегодно в период 2028–2039 годов, что повысит загрузку комплекса и улучшит экономическую эффективность проекта.
Также вводятся налоговые преференции: применение нулевой ставки НДС для нерезидента и продление льготы по корпоративному подоходному налогу для АО "Байтерек". Эти меры направлены на исключение необходимости дополнительного бюджетного финансирования.
Казахстанская сторона выполняет обязательства по модернизации инфраструктуры, подготовке технического персонала и обеспечению районов падения. На 2025 год предусмотрено финансирование в объёме 60,8 млрд тенге из общей стоимости проекта в 90,8 млрд тенге.
Российская сторона осуществляет изготовление ракеты-носителя "Союз-5" и сопутствующего оборудования. Первый пуск с комплекса "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года.
Принятие закона имеет стратегическое значение для космической отрасли Казахстана и позволит сформировать полный цикл — от создания космических аппаратов до их запуска. Постоянные комитеты Сената замечаний и предложений по законопроекту не имеют.
Самое читаемое
- Сиамские близнецы Эбби и Бриттани стали мамами — СМИ
- Экс-депутата маслихата Шымкента объявили в розыск
- Трагедия в Лиссабоне: фуникулер "Глория" сошел с рельсов, есть погибшие
- Казахстан и Китай построят солнечную электростанцию на 300 МВт в Туркестанской области
- Юный теннисист из Казахстана ворвался в четвертьфинал US Open