Сенат рассмотрел протокол о внесении изменений в проект "Байтерек" на Байконуре: сроки летных испытаний перенесены на декабрь 2025 года, Казахстан выделит 60,8 млрд тенге, а Россия увеличит количество ежегодных запусков ракеты "Союз-5" с двух до трёх, передаёт BAQ.KZ.

Протокол подписан в целях актуализации параметров совместного проекта. В документе предусмотрен перенос сроков начала летных испытаний ракеты-носителя с 2023 на 2025 год.

Среди ключевых изменений — увеличение гарантированных пусков с российской стороны с двух до трёх ежегодно в период 2028–2039 годов, что повысит загрузку комплекса и улучшит экономическую эффективность проекта.

Также вводятся налоговые преференции: применение нулевой ставки НДС для нерезидента и продление льготы по корпоративному подоходному налогу для АО "Байтерек". Эти меры направлены на исключение необходимости дополнительного бюджетного финансирования.

Казахстанская сторона выполняет обязательства по модернизации инфраструктуры, подготовке технического персонала и обеспечению районов падения. На 2025 год предусмотрено финансирование в объёме 60,8 млрд тенге из общей стоимости проекта в 90,8 млрд тенге.

Российская сторона осуществляет изготовление ракеты-носителя "Союз-5" и сопутствующего оборудования. Первый пуск с комплекса "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года.

Принятие закона имеет стратегическое значение для космической отрасли Казахстана и позволит сформировать полный цикл — от создания космических аппаратов до их запуска. Постоянные комитеты Сената замечаний и предложений по законопроекту не имеют.