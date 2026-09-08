Классы НИШ, РФМШ и БИЛ будут открывать в обычных школах

Опыт Назарбаев Интеллектуальных школ планируют шире внедрять в общеобразовательных школах Казахстана. Об этом на брифинге в Правительстве сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает BAQ.KZ.

По ее словам, сейчас в НИШ обучаются около 12 тысяч школьников, которые проходят конкурсный отбор.

«Мне кажется, сейчас пришло время реально транслировать тот накопленный передовой опыт Интеллектуальных школ во все общеобразовательные школы страны», – сказала министр. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

Классы НИШ, РФМШ и БИЛ хотят открывать в обычных школах

Сулейменова отметила, что качественные образовательные программы должны быть доступны детям независимо от того, живут они в городе или селе.

Она напомнила, что в стране построено 217 комфортных школ, однако, по ее словам, одной современной инфраструктуры недостаточно.

«Эти школы не должны быть просто зданиями. В них должно даваться действительно качественное образование, должны преподаваться самые конкурентные программы. Сейчас мы видим, что такими являются, в частности, программы НИШ. Когда я говорила, что мы будем открывать классы НИШ, РФМШ и БИЛ, эта работа уже была начата. И по этой работе будем докладываться», – сказала Жулдыз Сулейменова.

По словам министра, задача ведомства – сделать качественное образование доступным для каждого ребенка, независимо от доходов семьи и места проживания.

На одно место в НИШ претендуют около 13 детей

Сулейменова также обратила внимание на высокий конкурс в интеллектуальные школы. В среднем на одно место претендуют около 13 учеников, иногда этот показатель бывает выше.

При этом дальнейшая судьба детей, которые не прошли конкурс, по ее словам, практически не отслеживается.

«Мне кажется, за это время Назарбаев Интеллектуальные школы с таким финансированием могли открыть хотя бы какую-то платформу и сопровождать детей, которым не хватило одного, пяти или даже ста баллов для поступления. Видим ли мы сегодня такую работу? Нет, не видим», – сказала министр.

Она добавила, что программы НИШ создавались в том числе за счет государственного финансирования, поэтому накопленные методики и разработки должны использоваться шире.