Переработка вместо сырьевой зависимости: эксперт объяснил, почему экономика Казахстана меняет курс

В Казахстане продолжается рост перерабатывающего сектора, который становится одним из ключевых драйверов экономики. На этом фоне политолог Газиз Абишев заявил, что страна постепенно усиливает внутреннее производство и делает ставку на создание добавленной стоимости, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По данным Бюро национальной статистики, в январе–апреле 2026 года ВВП Казахстана вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объёмы производства в перерабатывающей промышленности увеличились на 9,9%.

Эксперт обратил внимание, что рост фиксируется сразу по нескольким направлениям промышленности. По его словам, особенно важно, что такая динамика наблюдается даже в условиях снижения нефтяного фактора.

"Отметим, что рост отмечен на фоне зимнего падения добычи нефти, связанного с ударами по казахстанской нефтяной логистике. Понимание существенного снижения значимости углеводородного фактора, масштабные проблемы с бюджетом и налогами, угроза молодёжного навеса на рынке труда, конкуренция со стороны сопредельных стран, проводящих внятную и адекватную экономическую политику – наконец приводят в порядок государственную экономическую политику", – считает эксперт.

По мнению политолога, теперь стране важно не сбавлять темп и поддерживать каждый производственный проект, способный создавать рабочие места и укреплять внутренний рынок.

"Отступать некуда, нужно выстраивать адекватное производство внутри страны. Без пыли в глаза и чрезмерного гигантизма. Каждый проект, дающий рабочие места, налоги и товары – нужно поддерживать. Давать развиваться", – заключил Газиз Абишев.

Рост переработки, расширение промышленного производства и снижение зависимости от сырьевого сектора могут стать одним из ключевых факторов долгосрочной устойчивости экономики Казахстана в условиях внешней конкуренции и меняющейся мировой конъюнктуры.