Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Туркестанской области установил признаки нарушения антимонопольного законодательства в деятельности регионального филиала АО "QazaqGaz Aimaq", передает BAQ.KZ.

Проверка проводилась по обращению государственного коммунального предприятия "Turkestan Arena" ГУ "Управления физической культуры и спорта" Туркестанской области.

По итогам рассмотрения обращения Департамент выявил признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции и вынес уведомление о нарушении.

На данный момент филиал исполнил требования уведомления полностью, произведён перерасчёт объёма потреблённого газа предприятия.