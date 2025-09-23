Перерасчёт газа: выявлены нарушения у регионального филиала "QazaqGaz Aimaq"
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Туркестанской области установил признаки нарушения антимонопольного законодательства в деятельности регионального филиала АО "QazaqGaz Aimaq", передает BAQ.KZ.
Проверка проводилась по обращению государственного коммунального предприятия "Turkestan Arena" ГУ "Управления физической культуры и спорта" Туркестанской области.
По итогам рассмотрения обращения Департамент выявил признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции и вынес уведомление о нарушении.
На данный момент филиал исполнил требования уведомления полностью, произведён перерасчёт объёма потреблённого газа предприятия.
