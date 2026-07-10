Пересечение двух улиц в Астане закроют в связи с ремонтом
Пересечение проспекта Мангилик Ел и улицы Конаева закроют в связи с ремонтными работами.
10 Июля 2026, 22:13
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10 Июля 2026, 22:1310 Июля 2026, 22:13
99Фото: Pixabay.com
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту дорожного полотна на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Д. Конаева.
Как передает акимат Астаны, в связи с этим 11 и 12 июля данный участок будет частично перекрыт.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
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