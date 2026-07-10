Минтруда меняет правила назначения пенсий в Казахстане

С 18 июля 2026 года в Казахстане вступят в силу изменения в правила назначения пенсий, выплаты пособий на погребение и учета пенсионных накоплений. Соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты населения. Одно из ключевых нововведений касается подтверждения трудового стажа. Теперь основанием для его зачета сможет стать решение суда, подтверждающее, что неработающий отец фактически ухаживал за малолетними детьми, если этот период ранее не был засчитан матери.

Кроме того, при назначении и перерасчете пенсий суммы, рассчитанные с тиынами, будут округляться до целого тенге. Изменения также уточняют порядок рассмотрения документов. Если для назначения пенсии потребуется дополнительная информация, заявителю дадут 25 рабочих дней на ее предоставление.

При подаче документов в течение 30 календарных дней первоначальная дата обращения сохранится. Поправки также регулируют процедуру проверки документов, а также порядок назначения и пересмотра пенсий при смене опекуна недееспособного человека.