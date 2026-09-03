Два министра сохранили свои должности в Правительстве Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении руководителей двух силовых ведомств Казахстана. Свои посты сохранили министр обороны Даурен Косанов и министр внутренних дел Ержан Саденов.

Министр обороны

Указом Главы государства Даурен Косанов назначен министром обороны Республики Казахстан. Этот пост он занимает с 8 июня 2025 года. До этого Косанов был заместителем министра обороны – главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК.

Даурен Косанов родился в 1969 году в Павлодарской области. Он окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков, Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Военную карьеру начинал летчиком-истребителем в Ушаральском истребительном полку. В разные годы командовал авиабазами, возглавлял Военно-воздушные силы и Силы воздушной обороны, а также руководил Военным институтом Сил воздушной обороны. Косанов имеет звание генерал-лейтенанта авиации.

Фото: СЦК

Министр внутренних дел

Другим указом Президента Ержан Саденов назначен министром внутренних дел Республики Казахстан. МВД он возглавляет с сентября 2023 года, а в феврале 2024 года уже переназначался на эту должность.

Ержан Саденов родился в 1968 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова и Карагандинскую высшую школу КНБ.

Фото: Акорда

Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году. Работал в подразделениях полиции Восточно-Казахстанской области, возглавлял Департамент внутренних дел на транспорте, департаменты полиции Акмолинской области и столицы. В 2022 году стал заместителем министра внутренних дел, а в сентябре 2023 года возглавил МВД. Имеет специальное звание генерал-лейтенанта полиции.