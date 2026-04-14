Первый заместитель Премьер-министра Казахстана Роман Скляр в ходе рабочей поездки в Алматы ознакомился с ходом модернизации ТЭЦ-2 и реконструкции ТЭЦ-3, поручив обеспечить соблюдение сроков и усилить контроль за реализацией проектов, передает BAQ.kz.

В осмотре энергетических объектов также приняли участие аким города Дархан Сатыбалды и представители профильных организаций.

Модернизация ТЭЦ-2: переход на газ и снижение выбросов

В Алатауском районе реализуется проект модернизации ТЭЦ-2 с переводом станции на природный газ. Подрядчиком выступает консорциум компаний из КНР. Строительство началось в 2024 году, завершение запланировано на 2026 год.

Проект предусматривает создание современной газовой станции с тепловой мощностью до 952 Гкал/час и электрической мощностью до 600 МВт.

«Основной целью модернизации является снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу без снижения надежности энергоснабжения города», — отмечается в ходе осмотра.

На сегодняшний день поставка оборудования выполнена на 99%. Уже завершена установка трёх газотурбинных установок и генераторов, а также четырёх водогрейных котлов. Продолжается монтаж котлов-утилизаторов.

Общая готовность строительно-монтажных работ на ключевых объектах составляет около 55%. Работы ведутся в главном корпусе, водогрейной котельной, системах водоподготовки, пункте подготовки газа и на объектах электротехнической инфраструктуры.

Поручения Скляра: сроки, контроль и ввод в эксплуатацию

По итогам осмотра Роман Скляр дал ряд поручений.

«Необходимо обеспечить соблюдение установленных сроков реализации проекта, усилить контроль за качеством строительно-монтажных работ и своевременной поставкой оборудования», — подчеркнул он.

Также он поручил принять меры для ввода объекта в эксплуатацию в текущем году.

Реконструкция ТЭЦ-3: новая мощность и замена оборудования

В рамках рабочей поездки рассмотрен и ход реконструкции ТЭЦ-3, расположенной в Илийском районе Алматинской области.

Станция функционирует в составе АО «Алматинские электрические станции» с 2007 года. Проектом предусмотрено строительство парогазовой установки мощностью не менее 450 МВт и замена изношенного оборудования.

В настоящее время завершены инженерно-изыскательские и земляные работы. Ведётся устройство свайного поля и строительство ключевых объектов инфраструктуры. Первый комплект газотурбинной установки уже установлен, продолжается монтаж оборудования.

По итогам посещения ТЭЦ-3 первый вице-премьер также дал поручения.

«Необходимо ускорить темпы строительно-монтажных работ, обеспечить координацию всех участников проекта и своевременное завершение ключевых этапов строительства», — отметил Скляр.

Модернизация энергетических объектов направлена на повышение экологической безопасности, снижение нагрузки на окружающую среду и обеспечение стабильного тепло- и энергоснабжения Алматы.