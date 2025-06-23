Переводы через Kaspi и Halyk не обложат НДС — Аймагамбетов
Сенат отклонил спорную норму о НДС на карточные переводы.
Сегодня, 19:28
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Сегодня, 19:28Сегодня, 19:28
147Фото: Pixabay
Переводы между банковскими картами через Kaspi и Halyk не будут облагаться НДС. Об этом сообщил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов, подводя итоги обсуждений нового Налогового кодекса в Сенате, передает BAQ.KZ.
"Облагать НДС каждый перевод через Kaspi или Halyk — это означало бы резкий рост стоимости банковских операций для каждого гражданина. Мы были категорически против. И в итоге эта норма не прошла. Это важное и справедливое решение", — отметил Аймагамбетов.
По его словам, подобное нововведение ударило бы по простым гражданам, банкам и культуре безналичных платежей в целом. Он также поблагодарил Национальный банк за последовательную поддержку инициативы об освобождении переводов от налогообложения.
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