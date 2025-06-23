Переводы между банковскими картами через Kaspi и Halyk не будут облагаться НДС. Об этом сообщил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов, подводя итоги обсуждений нового Налогового кодекса в Сенате, передает BAQ.KZ.

"Облагать НДС каждый перевод через Kaspi или Halyk — это означало бы резкий рост стоимости банковских операций для каждого гражданина. Мы были категорически против. И в итоге эта норма не прошла. Это важное и справедливое решение", — отметил Аймагамбетов.

По его словам, подобное нововведение ударило бы по простым гражданам, банкам и культуре безналичных платежей в целом. Он также поблагодарил Национальный банк за последовательную поддержку инициативы об освобождении переводов от налогообложения.