Первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин на круглом столе в Сенате, посвященном обсуждению реализации Налогового кодекса, рассказал о проводимой разъяснительной работе ведомства, передает BAQ.KZ.

По его словам, рабочие группы министерства выезжали во все регионы страны. В ходе встреч и семинаров в регионах было задано почти полторы тысячи вопросов, на которые специалисты дали подробные разъяснения.

Кроме того, проведено 212 дней открытых дверей, организованных как министерствами, так и региональными управлениями. Районные и областные органы власти провели ещё 276 аналогичных встреч.

Министерство планирует продолжать разъяснительную работу ведомства.

"Сотрудники министерств активно участвовали в подкастах, пресс-конференциях, радиопрограммах. В общей сложности проведено 24 интервью, выпущено 120 пресс-релизов, состоялось 18 выступлений на радио и опубликовано 217 материалов в СМИ. Эта работа не будет останавливаться - мы продолжим ее в плановом порядке", - сказал вице-министр.

По его словам, в целях поддержки малого и среднего бизнеса с 1 января 2026 года планируется внедрение принципа "чистого листа" в налоговом администрировании. В рамках данного подхода планируется прекратить проведение непрофильных проверок, за исключением случаев, связанных с выявлением незадекларированных доходов и нерезидентов.

Предусмотрено непривлечение к административной ответственности лиц, нарушивших порядок постановки на учет по налогу на добавленную стоимость. Также будут списаны пени по налоговым платежам при условии уплаты основной суммы долга и штрафы в области налогообложения — в случае полной уплаты соответствующих налогов и сборов.

Помимо этого, будет введен упрощенный порядок прекращения деятельности предприятий и исполнения обязательств при их ликвидации.

Реализация указанных мер позволит перезапустить систему налогового администрирования, повысить доверие между бизнесом и государством и создать благоприятные условия для устойчивого развития предпринимательства.

Председатель Комитета Султанбек Макежанов отметил, что новый Налоговый кодекс имеет стратегическое значение для повышения прозрачности и справедливости налоговой системы, а также для создания благоприятных условий ведения бизнеса.

Он подчеркнул, что для полноценного внедрения документа необходимо разработать и принять более 240 подзаконных нормативных правовых актов, которые обеспечат практическое применение норм кодекса.

"Новый Налоговый кодекс направлен на упрощение процедур администрирования, сокращение избыточных льгот и переход к сервисной модели взаимодействия между государством и налогоплательщиком. Но чтобы эти нормы реально заработали, важно своевременно принять подзаконные акты, которые детализируют порядок их применения и обеспечат эффективность всей системы налогообложения", — сказал Султанбек Макежанов.

Также особое внимание было уделено проектам, связанным с налоговыми льготами и специальными режимами. После обсуждений с бизнесом и палатой "Атамекен" список видов деятельности, где нельзя применять упрощённую декларацию, сократили с 795 до 44. Это поможет сделать переход к новым правилам мягче и сохранить поддержку малого бизнеса.