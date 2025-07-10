Американская теннисистка Аманда Анисимова (№12 в рейтинге WTA) сенсационно пробилась в финал Уимблдона-2025, обыграв в полуфинале первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси, передает BAQ.KZ.

Матч продолжался 2 часа 38 минут и завершился в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:2 в пользу Анисимовой. Соболенко, считавшаяся фавориткой встречи, уступила сопернице в решающем сете.

Для 23-летней Анисимовой это станет первым финалом на турнире "Большого шлема" на травяных кортах. В решающем матче американка встретится с победительницей второго полуфинала, где за выход в финал сразятся Ига Швёнтек из Польши и Белинда Бенчич из Швейцарии.

Стоит отметить, что общий призовой фонд Уимблдона-2025 составляет 22 714 380 евро.