Первая ракетка мира сенсационно проиграла в полуфинале Уимблдона-2025
23-летняя американка Аманда Анисимова сыграет в финале турнира "Большого шлема"
Сегодня, 23:12
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Сегодня, 23:12Сегодня, 23:12
33Фото: Фото: Tennis.com
Американская теннисистка Аманда Анисимова (№12 в рейтинге WTA) сенсационно пробилась в финал Уимблдона-2025, обыграв в полуфинале первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси, передает BAQ.KZ.
Матч продолжался 2 часа 38 минут и завершился в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:2 в пользу Анисимовой. Соболенко, считавшаяся фавориткой встречи, уступила сопернице в решающем сете.
Для 23-летней Анисимовой это станет первым финалом на турнире "Большого шлема" на травяных кортах. В решающем матче американка встретится с победительницей второго полуфинала, где за выход в финал сразятся Ига Швёнтек из Польши и Белинда Бенчич из Швейцарии.
Стоит отметить, что общий призовой фонд Уимблдона-2025 составляет 22 714 380 евро.
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