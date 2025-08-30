Первой ракетке Казахстана прогнозируют победу над Томми Полом на US Open
В 2025 году Александр Бублик демонстрирует максимальную собранность и уже завоевал четыре титула.
Российское издание Vseprosport.ru дало прогноз на матч третьего круга US Open-2025 между первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом (24-я позиция в рейтинге ATP) и американцем Томми Полом, занимающим 14-е место в мире, передает BAQ.KZ.
Казахстанский теннисист уверенно вышел в третий раунд турнира, последовательно обыграв двух соперников. В стартовом матче Бублик взял верх над хорватом Марином Чиличем, а затем разгромил Тристана Скулкейта, завершив встречу в трёх сетах с одинаковым счётом — 6:3, 6:3, 6:3. В текущем сезоне на хардовых кортах под открытым небом у Александра семь побед при семи поражениях. При этом дальше третьего круга US Open он ранее никогда не проходил.
Томми Пол, напротив, прошёл во второй неделю турнира с трудом. В матче второго круга американец сыграл пятисетовый триллер против Нуну Боржеша. Ведя по сетам 2:0, Пол позволил сопернику сравнять счёт, но всё же дожал его в решающей партии — 7:6, 6:3, 5:7, 5:7, 7:5. В первом раунде он легко обыграл Эллера Моллера. В прошлом сезоне Пол доходил до четвёртого круга US Open, где уступил Яннику Синнеру.
Несмотря на то что в личных встречах преимущество на стороне американца (5 побед против 1 у Бублика), аналитики отмечают нынешнюю форму казахстанца. В 2025 году Александр демонстрирует максимальную собранность и уже завоевал четыре титула.
"В этом сезоне можно доверять Бублику. Даже в предстоящем матче против Пола он выглядит фаворитом. Наш прогноз — победа Александра Бублика", — говорится в публикации Vseprosport.ru.
