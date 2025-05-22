В Осакаровском районе Карагандинской области полным ходом идёт строительство первой в регионе ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 150 МВт, передает BAQ.KZ. Проект находится на втором этапе, и завершение намечено уже на этот год. Это не просто шаг в сторону "зелёной" энергии, а одна из самых мощных ветроустановок в СНГ - каждая из 21 турбины будет вырабатывать по 7,7 МВт, чего достаточно, чтобы обеспечить электричеством целый посёлок.

Семь ветрогенераторов уже установлены на участке между Осакаровкой, Сарыозеком и Тельмана. Высота каждой башни с лопастями — свыше 200 метров. Специалисты из Германии, Китая и Франции, посетившие объект, высоко оценили потенциал местности — среднегодовая скорость ветра здесь составляет 8,5 м/с, что делает площадку идеальной для ветроэнергетики.

Технический директор компании-подрядчика "Гиперборея" Дмитрий Силантьев отмечает: "Выработка энергии будет поступать в единую энергосистему Казахстана и распределяться по регионам через KEGOC".

Сейчас на стройке задействовано около 150 человек, но после запуска автоматизированной станции для её обслуживания потребуется всего 20 специалистов. Управление объектом будет вестись централизованно с помощью специального программного обеспечения.

Это лишь начало: в Осакаровке уже подписан меморандум на строительство второй ветроплощадки мощностью 500 МВт, а также прорабатываются проекты в Темиртау и Каркаралинском районе.