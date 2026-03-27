Первые операции по замене суставов провели в Жаксынском районе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Жаксынском районе Акмолинской области впервые за более чем десять лет начали проводить операции по эндопротезированию суставов, передает BAQ.KZ.
Высокотехнологичная медицинская помощь стала доступна на месте с 2024 года - после прибытия профильного специалиста, что позволило жителям получать лечение без необходимости выезда в крупные города.
Эндопротезирование - это современный метод хирургического вмешательства, при котором поврежденный сустав заменяется искусственным. Операция направлена на устранение болевого синдрома, восстановление подвижности и улучшение качества жизни пациентов.
На сегодняшний день в районе уже выполнено пять операций. Двум пациентам с деформирующим коксартрозом третьей-четвертой степени проведено тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Еще троим пациентам с деформирующим гонартрозом аналогичной степени выполнена замена коленного сустава.
Проведенные вмешательства позволили пациентам избавиться от хронической боли и вернуть подвижность, что существенно повысило их качество жизни.
