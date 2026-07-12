Первый день фестиваля BaiQymyz-2026 в Астане завершился экоакцией

После первого дня международного гастрофестиваля BaiQymyz-2026 на территории ипподрома "Қазанат" прошла экологическая акция.

Посетители фестиваля вместе с волонтерами приняли участие в уборке территории: собрали оставшийся мусор и привели площадку в порядок. Акция стала продолжением праздничной программы и напомнила о важности бережного отношения к окружающей среде.

По словам участников, подобные инициативы помогают не только сохранить чистоту после массовых мероприятий, но и формируют культуру экологической ответственности.

Международный гастрофестиваль BaiQymyz-2026 проходит 11–12 июля на столичном ипподроме "Қазанат". В программе - дегустации национальных блюд, выставки, культурные и спортивные мероприятия, конноспортивные шоу, семейные площадки и концерты популярных исполнителей.