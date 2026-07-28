«Не знаем в какие двери стучать»: Первый этаж дома в Астане грозит провалиться в подвал

Пятиэтажный дом в Астане по адресу проспект Тәуелсіздік, 22 признали аварийным в прошлом году. Относительно новое здание, 1982 года постройки, когда-то было малосемейным общежитием одного из городских предприятий. Сегодня здание почти незаметно из-за высоких деревьев и новостроя.

В каком состоянии находятся ступени и стены можно увидеть, едва переступив через порог подъезда. В одном из них между дверным проемом и плитой еще с улицы заметна огромная щель.

На каждом этаже стоит металлическая дверь, для сохранения безопасности. Площадки общежития поделены на левые и правые секции. В одних видны старания жильцов – следы свежего ремонта и относительная чистота в уборных. В других, наоборот, стены заросли плесенью. С потолков капает вода.

«Мы раньше все сами в коридорах делали. Один раз в полгода точно ремонтировали. Нам в 2009 году сделали этот ремонт - только я заплатила за него полтора миллиона тенге. Представьте какая итоговая сумма была. Кому? Зачем? Основную часть работ, включая прокладку новых труб, мы делали сами, уже потом. В туалетах потолки страшные, хотя за всем, что находится ниже мы следим», - говорит Светлана Журавлева.

«Я инвалид по зрению второй группы, ипотеку мне никто не дает. Я здесь живу - у меня безвыходная ситуация. Была бы возможность у меня, давно бы уехала», - присоединяется к рассказу соседки Ирина Верина.

Одна из главных проблем дома – подвалы. Еще недавно там скапливались вода и нечистоты. По этой причине одна сторона дома, по словам жителей, дала сильную просадку.

«Каждый раз мы сталкиваемся с тем, что остаемся без горячей и холодной воды. Зимой в этом году у нас случались частые проблемы с отоплением. Была компания, которая тут все обслуживала, так она просто от нас отказалась. С мая дом бесхозен и мы даже не знаем в какие двери стучать. В доме не была проведена опрессовка, то есть мы вполне можем остаться без отопления. Думаю, акимат должен подключиться и как-то помочь», - говорит еще одна местная жительница Саяна Ибраева.

Комиссия, проводившая обследование, пришла к выводу, что здание имеет свыше 61% износа, а значит подлежит сносу и расселению. Но произойдет это не раньше 2030 года. Больше подробностей о здешнем быте вы сможете увидеть в новом выпуске программы "Это вам не Лондон".