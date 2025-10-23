Сегодня, в преддверии одного из важнейших национальных праздников — Дня Республики, в городе Экибастуз состоялось знаковое событие: торжественное открытие первого в регионе ферросплавного завода ТОО "KazFerroLimited", передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Павлодарской области..

Проект стоимостью 30,4 миллиарда тенге стал первым из трёх масштабных производственных комплексов, которые планируется реализовать в Павлодарской области.

После запуска всех объектов Казахстан сможет занять второе место в мире по объёмам производства ферросплавов — ключевого материала для металлургии, машиностроения, транспорта и других отраслей.

Новый завод рассчитан на выпуск до 60 тысяч тонн продукции в год и оснащён двумя современными электропечами, полностью соответствующими международным экологическим и технологическим стандартам. Передовые гибридные фильтры очищают воздух с эффективностью до 99,9%, что делает производство экологически безопасным.

В рамках проекта создано более 350 новых рабочих мест, что станет мощным стимулом для социально-экономического развития региона.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов, принимавший участие в церемонии, отметил:

"Это не просто запуск нового производства. Это — стратегический шаг к созданию на территории Павлодарской области полноценного металлургического кластера, способного вывести Казахстан в число мировых лидеров по производству ферросплавов. Экибастуз превращается в один из ключевых промышленных центров страны, а сегодняшнее событие знаменует начало нового этапа индустриального развития региона".

Кульминацией церемонии стал символический запуск первой электропечи, в котором приняли участие аким области Асаин Байханов и генеральный директор ТОО "KazFerroLimited" Кайрат Нукенов. Глава региона осмотрел основные производственные участки завода, операторскую с полным контролем технологического процесса и стал свидетелем первой разливки металла — знакового момента для нового высокотехнологичного предприятия.