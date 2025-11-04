Первый снег в столице: дороги чистят 900 единиц техники
В столице выпал первый снег. Коммунальные службы Астаны переведены на усиленный режим работы, передаёт BAQ.KZ.
В снегоуборочных работах в шести районах города задействованы 900 единиц спецтехники и порядка 2,5 тысячи дорожных рабочих.
В первую очередь очищаются основные магистрали и маршруты общественного транспорта. Затем работы проводятся на участках со средней интенсивностью движения - во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.
Для обработки проезжей части и пешеходных зон применяются противогололёдные реагенты.
Акимат Астаны просит жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть предельно осторожными и внимательными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при ухудшении погодных условий.
