Первый визит Ли Сянь Луна в Казахстан Токаев назвал историческим

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что при строительстве нового аэропорта в Астане планируется использовать опыт Сингапура. Об этом Глава государства сказал на встрече со Старшим министром Республики Сингапур Ли Сянь Луном, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что решение о строительстве нового современного аэропорта принято с учетом растущей потребности в развитии авиационного хаба столицы.

«В этой связи особый интерес для нас представляет передовой опыт Сингапура. Аэропорт Чанги, являясь признанным “золотым стандартом” мировой авиации, олицетворяет высокий уровень эффективности, передовые инновации и безупречное качество обслуживания. Мы намерены использовать этот опыт при реализации нового проекта и вывести двустороннее сотрудничество в авиационной сфере на новый уровень», – сказал Токаев.



На встрече стороны также обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. По словам Президента, число компаний с сингапурским капиталом в Казахстане достигло почти 500.

Кроме того, Токаев предложил активизировать сотрудничество двух стран в сфере искусственного интеллекта и цифровизации.

«Казахстан – цифровая страна. Стремительный рост Казахстана как лидера в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта обусловлен проводимой государством структурной реформой. Мы создали министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, объявили 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта», – сообщил Президент.

Токаев также отметил, что первый визит Ли Сянь Луна в Казахстан имеет историческое значение. В сентябре 1991 года Казахстан посещал его отец – первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю.

Старший министр Сингапура Ли Сянь Лун поблагодарил Президента за возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и отметил значительные успехи Казахстана в социально-экономическом развитии

Поздравляю Вас с успешным проведением первых выборов в Курултай. Мы поддерживаем проводимые под Вашим руководством масштабные политические реформы. Наши двусторонние отношения вышли на качественно новый уровень. Отмечаем растущий интерес казахстанских компаний к выходу на рынок Сингапура. В этой связи последовательно расширяется договорно-правовая база. С удовлетворением отмечаю ратификацию Договора о взаимной защите инвестиций и Соглашения о торговле услугами и инвестициях, – сказал Ли Сянь Лун.

В ходе беседы особое внимание было уделено перспективам наращивания связей в сферах экономики, транспорта, логистики, развития «умных» городов, сельского хозяйства, критических минералов и туризма.