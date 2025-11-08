Песни, ставшие символом эпохи: в Алматы отметили 90-летие Туманбая Молдагалиева
В Алматы прошёл музыкальный вечер "Құстар қайтып барады".
В Алматы состоялся музыкальный вечер под названием "Құстар қайтып барады", приуроченный к 90-летию известного поэта, лауреата Государственной премии имени Абая Туманбая Молдагалиева. Мероприятие организовано Алматинским филиалом Государственной академической концертной организации "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой, передаёт BAQ.KZ.
Творчество Туманбая Молдагалиева занимает особое место в сердцах казахстанцев. Его поэзия легла в основу множества популярных песен, ставших классикой отечественной эстрады. Композиции "Бақыт құшағында", "Әнім сен едің", "Қайран менің жүрегім", созданные совместно с выдающимися композиторами Нургисой Тлендиевым, Шамши Калдаяковым и Асетом Бейсеуовым, вошли в золотой фонд казахской музыки.
Во время концерта прозвучали песни на стихи поэта в новых аранжировках и оригинальных коллаборациях артистов "Қазақконцерта". Зрители услышали такие любимые произведения, как "Туған жер", "Құстар қайтып барады", "Өмір, қымбатсың маған", "Аяулым", "Жан досым", "Ағаларым", "Отан Ана", "Ару-ана", "Куә бол", "Шақырады көктем" и другие.
На сцену вышли ведущие звёзды казахстанской эстрады: Роза Рымбаева, Макпал Жунусова, Айжан Нурмагамбетова, Женис Искакова, Сулеймен Ибрагимов, Жанна Орынбасарова, Перизат Омарбекова, Марал Анарбек, Бибигуль Килымхан, Райм Уайс, Мади Рымбаев, Ербол Нариманұлы, Сая Махамбет, Гульнар Кошенова, а также популярные группы "Азия" и "Меломен".
Вечер стал тёплым напоминанием о богатом наследии Туманбая Молдагалиева, чьи строки и сегодня вдохновляют, трогают сердца и соединяют поколения.
