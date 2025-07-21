Таких объектов пять. Это медпункты и врачебные амбулатории в отдаленных селах, где, чтобы попасть к врачу, нужно проехать 20, а то и 100 километров. Четыре новых объекта совсем скоро начнут свою работу, последний - в селе Мынкуль - оказался проблемным. Рассматривается возможность расторгнуть договор с подрядчиком и объявить новый конкурс, передает BAQ.KZ.

Напомним, в Казахстане запущена масштабная программа: деньги, незаконно вывезенные за границу коррупционерами, возвращают в бюджет и инвестируют в социально важные проекты. Сначала средства поступают в специальный фонд, затем их распределяют на строительство школ, больниц, водопроводов и спортивных объектов. То есть деньги, нажитые нечестным путём, идут на пользу людям.

Профинансировано уже больше 400 социальных проектов общей стоимостью 318 миллиардов тенге. В приоритете - помощь отдалённым сёлам. На деньги коррупционеров в СКО строят водопроводы, в Астане - новый стадион, в Шымкенте общежитие для учеников школы-интерната, в Семее - психоневрологический диспансер. В Павлодарской области более 228 миллионов тенге выделено на строительство новых объектов здравоохранения.

За счет возврата активов стройка развернулась в разных районах Прииртышья - в селе Байет сельской зоны Экибастуза, Ленино в Иртышском районе, Курколь в сельской зоне города Аксу, в селе Мынкуль Железинского района и Ивановке района Теренколь. Конечно, выделенных средств недостаточно, чтобы покрыть все расходы. На эти деньги можно построить два медпункта, но не пять.

- В прошлом году в регионе началось строительство ряда медицинских объектов, но пять из них не были достроены. На завершение строительства выделено более 220 миллионов тенге из Специального государственного фонда, куда поступают возвращённые из-за рубежа активы, - уточнили в областном акимате.

Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Байет, где проживают более 800 человек, почти завершено. Он заменит единственный ФАП, построенный в 1983 году, здание которого уже не подлежит ремонту. Новый ФАП одноэтажный, площадью более 260 квадратных метров. Внутри оборудовали кабинеты для приёма пациентов, процедурную, прививочный кабинет и кабинет физиотерапии. Должен заработать небольшой аптечный пункт.

Стоимость проекта - 179 миллионов тенге.

Строительство медпункта в селе Ивановка обошлось бюджету дешевле - в 125 миллионов тенге. Об этом сказано в технической документации на сайте госзакупок.

Живут в Ивановке всего 535 человек. Раньше медпункт размещался в старом двухквартирном доме 1965 года постройки: одна половина здания была жилой, в другой - принимали пациентов. Теперь построили отдельное здание - современный медпункт. Его возвели на пустующем участке рядом с акиматом.

- Строительство началось в прошлом году, но тогда работы застопорились. Продолжили уже в 2025 году, и сейчас объект почти готов, оборудование завезли. Работать в новом медпункте будет та же медсестра, что и раньше, просто теперь она сможет принимать людей в более комфортных условиях. Правда, чтобы проводить физиопроцедуры ей нужно пройти обучение, - рассказали в сельском акимате.

В селе Курколь недалеко от Аксу тоже строится новый медпункт. Здание одноэтажное, площадью 154 квадратных метра. Стоимость проекта - более 120 миллионов тенге.

- Села Ивановка, Мынкуль и Курколь включены в перечень первоочередных населенных пунктов, которым необходимы новые объекты здравоохранения по причине удаленности действующих. Ближайшие районные поликлиники к ним расположены на расстоянии от 18 до 115 километров. В селах будут построены новые медпункты, которые позволят обеспечить оказание медицинских услуг по месту проживания, - сообщили ранее в Правительстве.

Все пять объектов, которые достраивают на деньги коррупционеров, это капитальные строения из кирпича.

- Проекты типовые, разработанные КазНИИСА, реализуются по всей республике. Площадь медпункта составляет около 155 квадратных метров. Есть также ФАП - фельдшерско-акушерский пункт, он больше - 220 квадратов. Площадь врачебной амбулатории - 440 квадратных метров, - рассказал руководитель отдела капитального строительства Султан Музфар.

В Иртышском районе скоро откроется новая врачебная амбулатория. Она заменит существующий медпункт, который сейчас обслуживает более 1000 местных жителей. Строительство обошлось бюджету почти в 281,8 миллиона тенге. Единственный объект, строительство которого вызывает опасения, — медпункт в селе Мынкуль.

- Ленино, Ивановка, Курколь, Байет - по этим объектам строительство практически завершено, идет ввод в эксплуатацию. Строительная часть готова, оформляются документы - заключения авторского и технического надзора, декларации о соответствии. А вот Мынкуль задерживается, - отметил Султан Музфар.

Медпункт в селе Мынкуль строит подрядчик ТОО "Кайрат ЭК", но работа идет медленно. Уже несколько месяцев на отведенном под строительство участке возвышается кирпичная коробка.

- В селе проживает около 400 человек, плюс рядом находится железнодорожная станция. Поэтому принято решение о строительстве медпункта. Работы пока не завершены, но близятся к окончанию. Ожидается, что объект сдадут в конце июля или в августе. Подрядчик, сроки и технический надзор находится в ведении областного управления строительства, выступающего в роли заказчика и контролирующего процесс, - решил не сгущать краски аким Михайловского сельского округа.

А вот в профильном управлении не скрывают: работы выполнены всего на 45%. Коробку подняли, но остается еще внутренняя отделка и благоустройство.

- По Мынкулю задержка произошла из-за недобросовестного подрядчика. Вероятно, проект будет завершать другая компания. Из-за этого, может потребоваться корректировка проекта, что повлияет на сумму, - рассказали в отделе капитального строительства.

Как оказалось, вопросы к подрядчику, который взялся за строительство сразу нескольких объектов, возникли давно. Ранее работы в селе Мынкуль останавливали из-за нарушений со стороны ТОО "Кайрат ЭК" - подрядчик не выполнял условий договора и не соблюдал сроки. Начались судебные разбирательства, а весной аким Железинского района Айтуган Шайхимов рассказал, что строительство наконец возобновили, и на объекте находятся 8 рабочих. Планировалась, до 1 июля все закончить. Но увы.

- В 2023 году стройку должны были начать, но тогда не было финансирования. Работы начали только в 2024 году. Для этого ТОО "Кайрат ЭК", нанял субподрядчика. Обещали завершить объект до 1 октября прошлого года, затем перенесли на 1 ноября. Потом объект заморозили до 2025 года. Честно говоря, проблема – в халатности со стороны подрядчиков, - рассказывает местный депутат Тулеген Сарсенов.

Расторгнуть контракт с подрядчиком предлагалось давно, но управление строительством настояло, чтобы работы продолжались, чтобы избежать еще больших задержек. Но это не помогло. А субподрядчик пожаловался, что им недоплатили, поэтому они и прекратили работы.

- Мы заставили их часть кладки разобрать и переделать - плохо сработали, не специалисты, видимо. До смешного доходило: песок закончился, рабочие просто ушли. Спрашиваем: "А что не везёте?" Говорят: "Сейчас акиму сельского округа позвоним, пусть привезёт". Это нормально разве, причём тут аким? Он что снабженец?, - возмущен Тулеген Сарсенов.

Сельский депутат уверен, местные предприниматели построили бы объект быстрее. Находясь в одном регионе, с ними проще связаться и призвать к ответу, если сроки затягиваются. Тулеген Сарсенов даже поднимал этот вопрос на уровне республики. Пока же жители Мынкуля ждут - успеют ли решить все проблемы до 1 августа или дату открытия опять перенесут.

Получается, что деньги, изъятые у коррупционеров, должны были стать новым толчком для сёл, и во многом так и произошло. Это действительно хорошая инициатива - медицинская помощь стала доступнее. Но, как показал пример села Мынкуль, деньги - ещё не гарантия результата. Иногда всё упирается в нерасторопных подрядчиков и слабый контроль.

Фото: УОЗ Павлодарской обалсти.