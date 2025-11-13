Вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов проинспектировал работу ТЭЦ-2 в Петропавловске, передаёт BAQ.KZ.

Во время инспекции он ознакомился с проведёнными на станции ремонтами и обновлением оборудования, обеспечившими стабильный запуск отопительного сезона.



В рамках комплексной подготовки АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" на Петропавловской ТЭЦ-2 провел капитальные ремонты котельного и турбинного оборудования, обновлена инфраструктура и модернизированы вспомогательные системы. Запущена новая дымовая труба — теперь станция работает с тремя дымовыми трубами, а также установлены системы автоматического контроля выбросов.

На станции 12 котлоагрегатов, один из них на реконструкции. Также 7 турбоагрегатов, один из них на реконструкции. Поставка угля на станцию осуществляется по графику.

Всего по области заготовлено 527 тыс. тонн угля, в том числе населением — 359 тыс. тонн. Для центральных котельных подготовлено 26 тыс. тонн угля, его поставка будет продолжаться в течение всего отопительного сезона. На тупиках области запас угля составляет 27 тыс. тонн.