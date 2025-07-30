Певица Zeboyi Jahon погибла от рук мужа
У женщины осталось трое детей.
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В Тайлакском районе Самаркандской области, Узбекистане, 26 июля была убита известная певица Зебинисо Носирова (псевдоним Zeboyi Jahon), передает BAQ.KZ.
Об этом сообщила программа Millar телеканала Milliy TV.
По предварительным данным, в её убийстве подозревается муж: он пришёл в дом супруги навестить детей, между ними вспыхнул конфликт, и мужчина задушил женщину. Певица скончалась на месте происшествия.
Согласно информации пресс-службы генпрокуратуры, мужчине 32 года, против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 УК Республики Узбекистан (умышленное убийство). Он задержан и находится под стражей
Брат погибшей выразил глубокое возмущение и призвал назначить максимально строгое наказание:
"Моя сестра не заслуживала такой смерти… Как можно так поступить со своей супругой, матерью троих сыновей?"
Zeboyi Jahon родилась в 1991 году и оставила после себя троих детей.
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