В Алматы состоялось открытое судебное заседание по административному делу в отношении известного казахстанского певца Жубаныша Жексенулы. Об этом сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Инцидент произошёл 21 июля в аэропорту Астаны. По словам потерпевшей, она вместе с двумя подругами ожидала рейс в Алматы, когда мимо них проходил певец.

"Я сказала подругам: “Это же певец, не так ли?” – рассказала она в суде. – Он обернулся и ответил: “Я не певец, а танцор”, и начал ругаться матом. Я вежливо спросила, можно ли снять его на телефон — он согласился".

Женщина утверждает, что от мужчины пахло алкоголем. Пока она снимала, он замолчал, но как только остановила запись — снова начал грубить. Когда она повторно включила камеру, Жексенулы дважды выбил телефон из её рук. Устройство получило повреждения.

Свидетели также сообщили, что артист попытался вырвать телефон и у подруги потерпевшей, но безуспешно. Инцидент зафиксирован на видео.

Во время суда Жубаныш Жексенулы полностью признал вину, извинился перед женщиной и подтвердил, что в тот день действительно употреблял алкоголь.

Суд квалифицировал действия певца по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях РК ("Мелкое хулиганство") и назначил ему штраф в размере 78 640 тенге.