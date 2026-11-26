Пик ОРВИ ожидают к концу декабря: отменят ли в Казахстане новогодние утренники?
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В Казахстане прогнозируют пик заболеваемости ОРВИ на конец декабря. Именно на этот период приходятся новогодние утренники и праздничные мероприятия в школах и детских садах. На брифинге в СЦК журналисты спросили представителей Минздрава, не собираются ли власти вводить ограничения на массовые детские праздники.
Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Сархат Бейсенова заявила, что пока оснований для отмены утренников нет. По её словам, эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в стране соответствует сезонному уровню. Более того, за последнюю неделю специалисты отмечают небольшое снижение заболеваемости.
На сегодняшний день оснований для введения ограничений на проведение новогодних утренников и массовых детских мероприятий у нас нет, — сообщила Бейсенова.
При этом санитарные врачи уже начали ежедневно отслеживать эпидемиологическую обстановку. Если заболеваемость превысит пороговый уровень или резко пойдёт вверх, власти могут пересмотреть решение и ввести ограничения. Бейсенова напомнила, что в прошлом году при ухудшении эпидемиологической ситуации в школах отменяли кабинетную систему, прекращали очное обучение и ограничивали массовые мероприятия.
Таким образом, пока новогодние праздники в школах и детсадах остаются в расписании. Но если прогнозируемый подъём заболеваемости подтвердится и эпидемиологическая обстановка ухудшится, формат их проведения может измениться.
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