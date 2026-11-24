Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прибыл в Астану, где провёл встречу с министром туризма и спорта Казахстана Ерболом Мырзабосыновым. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере борьбы с допингом.

В ходе переговоров особое внимание уделили антидопинговому образованию и мерам по укреплению принципов честного спорта.

Кроме того, Витольд Банька примет участие в заседаниях руководящих органов WADA, которые проходят в Астане с 22 по 27 ноября.

Участники встреч рассмотрят вопросы реализации Всемирного антидопингового кодекса, совершенствования системы защиты чистого спорта и расширения международного сотрудничества.