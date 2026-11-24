Глава WADA Витольд Банька прибыл в Астану для участия в заседаниях организации
Президент Всемирного антидопингового агентства встретился с министром туризма и спорта Казахстана.
24 Ноября 2026, 22:32
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24 Ноября 2026, 22:3224 Ноября 2026, 22:32
199Фото: Министерство туризма и спорта РК
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прибыл в Астану, где провёл встречу с министром туризма и спорта Казахстана Ерболом Мырзабосыновым. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере борьбы с допингом.
В ходе переговоров особое внимание уделили антидопинговому образованию и мерам по укреплению принципов честного спорта.
Кроме того, Витольд Банька примет участие в заседаниях руководящих органов WADA, которые проходят в Астане с 22 по 27 ноября.
Участники встреч рассмотрят вопросы реализации Всемирного антидопингового кодекса, совершенствования системы защиты чистого спорта и расширения международного сотрудничества.
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