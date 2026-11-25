Частный сектор Степногорска переходит на городское тепло. В следующем году в 20-м микрорайоне проложат теплосети и впервые подключат к центральному отоплению 144 частных дома. Новость жителям лично озвучил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Саму ТЭЦ перед этим подлатали. После ремонта износ оборудования снизился до 57%. Для понимания, даже после ремонта больше половины оборудования станции всё ещё изношено. В городе меняют тепломагистрали и внутриквартальные сети.

С водой та же история. Из 35,6 км магистральных водоводов проложили 20,5 км. Оставшиеся 15 км обещают дотянуть к 2028 году. В 2027 году возьмутся за насосные станции и Степногорский гидроузел.

Дальше по плану газ. Его хотят подвести к Степногорску и ещё шести посёлкам вокруг, включая Бестобе и Аксу. О сроках не сообщается, но аким добавил, что думают и о железной дороге.

«Кроме того, рассматриваем вопрос по строительству железной дороги. Это придаст новый импульс развитию региона», – сказал Марат Ахметжанов.

Ещё аким поручил побыстрее начать строить многоэтажки. Ключи от квартир социально уязвимые семьи из очереди должны получить уже в следующем году.

Жители в ответ выложили свой список. Пожилым негде проходить реабилитацию, у городской больницы долги, в микрорайоне Пригородный проблемы с водой. Жители Бестобе и Аксу просили развивать посёлки. Ахметжанов поручил чиновникам разобрать каждое обращение.

В Бестобе уже построили открытый спорткомплекс и строят физкультурно-оздоровительный. На средний ремонт дорог в Степногорске и Бестобе деньги предусмотрели.

С транспортом, по словам акима Степногорска Талгата Ерсеитова, тоже подтянулись. В 2025 году город получил 13 новых автобусов, в 2026 году ещё 13 пустили на пригородные маршруты. Аким области сверху пообещал 300 велосипедов.