Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву на конференцию AI Journey 2026
25 Ноября 2026, 17:45
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25 Ноября 2026, 17:4525 Ноября 2026, 17:45
158Фото: Aqorda
Глава государства прибыл с рабочим визитом в Москву для участия в Международной конференции AI Journey 2026, сообщает пресс-служба Акорды.
В аэропорту Касым-Жомарта Токаева встретили официальные лица Правительства России.
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