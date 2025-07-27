Спасатели авиакомпании "Казавиаспас" МЧС РК эвакуировали младенца, нуждавшегося в неотложной помощи. Ребёнок был доставлен вертолётом из посёлка Жанакорган в город Кызылорда, передает BAQ.KZ.

По информации МЧС РК, состояние малыша требовало срочной госпитализации.

"Малыш нуждался в срочной госпитализации. Благодаря слаженной работе пилотов Данияра Мырзахметова и Елдоса Бактыбай, медицинской бригады, ребёнок вместе с матерью был безопасно доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.