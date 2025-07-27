Пилоты "Казавиаспас" экстренно эвакуировали младенца в больницу Кызылорды
Вертолёт МЧС доставил ребёнка в тяжёлом состоянии из отдалённого посёлка
Сегодня, 02:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:35Сегодня, 02:35
72Фото: МЧС РК
Спасатели авиакомпании "Казавиаспас" МЧС РК эвакуировали младенца, нуждавшегося в неотложной помощи. Ребёнок был доставлен вертолётом из посёлка Жанакорган в город Кызылорда, передает BAQ.KZ.
По информации МЧС РК, состояние малыша требовало срочной госпитализации.
"Малыш нуждался в срочной госпитализации. Благодаря слаженной работе пилотов Данияра Мырзахметова и Елдоса Бактыбай, медицинской бригады, ребёнок вместе с матерью был безопасно доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Лишение свободы и конфискация имущества: суд вынес приговор Перизат Кайрат
- Военный вертолёт пропал с радаров в Алматинской области
- Хроника громкого процесса: как Перизат Кайрат похитила несколько миллиардов
- Психически больная женщина сбросила новорождённого с поезда
- Генпрокуратура о деле Перизат Кайрат: "Это предостережение для всех"