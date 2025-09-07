Экипаж воздушного судна МЧС Казахстана совершил срочную медицинскую эвакуацию новорожденного ребёнка из посёлка Торетам Кармакшинского района в Кызылорду, передает BAQ.KZ cо ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Малыш нуждался в немедленной госпитализации, и счёт шёл на часы. На помощь пришли пилоты "Казавиаспас" Назель Нургалиева и Бейсенгали Тугизбаев, которые вместе с медицинской бригадой оперативно доставили ребёнка в областную больницу.

По данным МЧС, ребёнок был транспортирован в стабильном состоянии, врачи оказали ему необходимую помощь. Это уже не первый случай, когда авиация МЧС спасает жизни новорожденных в отдалённых районах страны, где быстрая транспортировка по земле невозможна.