За первое полугодие 2025 года в Казахстане произведено продуктов питания и напитков на сумму 1,8 трлн тенге — это на 10% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает BAQ.KZ. Пищевая промышленность занимает третье место среди перерабатывающих отраслей, уступая лишь металлургии и машиностроению.

Данные озвучили на заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством вице-премьера и главы министерства национальной экономики Серика Жумангарина. Рост в отрасли обеспечен господдержкой: субсидиями за сдачу сельхозсырья, льготным НДС (снижение до 70%), а также кредитованием под 5% на пополнение оборотных средств.



Фото пресс-службы Минэкономики

Наибольший прирост зафиксирован в производстве:

рыбной продукции (+34,4%),

растительного масла (+20,3%),

колбасных изделий (+10,8%),

сливочного масла (+10,4%).

В то же время производство круп снизилось из-за сезонного фактора, а в ряде регионов сократились объемы выпуска кондитерских изделий, консервов и сыров — из-за проблем с сырьём и логистикой.

Производство напитков за полугодие составило 566,7 млрд тенге. Индекс физического объема вырос на 5%, что на 3,7 п.п. выше планового показателя. Зафиксировано снижение производства алкогольных напитков при одновременном росте производства безалкогольных – на 9,8%, - сообщили в Минэкономики.

Жумангарин подчеркнул, что каждый министр должен разбираться в экономике своей отрасли и оперативно устранять возникающие барьеры. Он поручил министерству торговли проанализировать сбытовые рынки и, при необходимости, перераспределить поставки. Минсельхозу рекомендовано доработать карту производства с учётом вклада крупных предприятий, а холдингу "Байтерек" и Агрокредитной корпорации — активизировать инвестиции в сферу пищевой промышленности.