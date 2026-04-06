План 45-дневного перемирия с Ираном пока не одобрен Трампом – CNN
Военные действия США в Иране продолжаются.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Страны, которые пытаются остановить конфликт вокруг Ирана, подготовили план 45-дневного перемирия. Он также предусматривает возобновление работы Ормузского пролива, который важен для мировых поставок нефти.
По данным CNN, документ поздно вечером в воскресенье направили США и Ирану. Его рассматривают как последнюю попытку избежать серьёзной эскалации.
Ранее Дональд Трамп предупреждал: если блокировка пролива продолжится, США могут нанести массированные удары по иранским электростанциям и другой инфраструктуре.
Однако в Белом доме уже дали понять, что Трамп пока не поддержал этот план.
«Это лишь одна из многих идей», – заявил представитель администрации США.
При этом, по его словам, военные действия США в Иране продолжаются.
Ожидается, что сегодня в 13:00 по восточному времени Дональд Трамп выступит на пресс-конференции в Белом доме и прокомментирует ситуацию.
- При ударах Ирана по ОАЭ погибли 13 человек