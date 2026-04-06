  • Главная
  • Новости
  • План 45-дневного перемирия с Ираном пока не одобрен Трампом – CNN

Военные действия США в Иране продолжаются.

Сегодня 2026, 20:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
©U.S. Department of State
Сегодня 2026, 20:14
60
Фото: ©U.S. Department of State

Страны, которые пытаются остановить конфликт вокруг Ирана, подготовили план 45-дневного перемирия. Он также предусматривает возобновление работы Ормузского пролива, который важен для мировых поставок нефти.

По данным CNN, документ поздно вечером в воскресенье направили США и Ирану. Его рассматривают как последнюю попытку избежать серьёзной эскалации.

Ранее Дональд Трамп предупреждал: если блокировка пролива продолжится, США могут нанести массированные удары по иранским электростанциям и другой инфраструктуре.

Однако в Белом доме уже дали понять, что Трамп пока не поддержал этот план.

«Это лишь одна из многих идей», – заявил представитель администрации США.

При этом, по его словам, военные действия США в Иране продолжаются.

Ожидается, что сегодня в 13:00 по восточному времени Дональд Трамп выступит на пресс-конференции в Белом доме и прокомментирует ситуацию.

Наверх