Страны, которые пытаются остановить конфликт вокруг Ирана, подготовили план 45-дневного перемирия. Он также предусматривает возобновление работы Ормузского пролива, который важен для мировых поставок нефти.

По данным CNN, документ поздно вечером в воскресенье направили США и Ирану. Его рассматривают как последнюю попытку избежать серьёзной эскалации.

Ранее Дональд Трамп предупреждал: если блокировка пролива продолжится, США могут нанести массированные удары по иранским электростанциям и другой инфраструктуре.

Однако в Белом доме уже дали понять, что Трамп пока не поддержал этот план.

«Это лишь одна из многих идей», – заявил представитель администрации США.

При этом, по его словам, военные действия США в Иране продолжаются.

Ожидается, что сегодня в 13:00 по восточному времени Дональд Трамп выступит на пресс-конференции в Белом доме и прокомментирует ситуацию.