Национальный Банк Казахстана опубликовал аналитический обзор развития рынка платежных услуг по итогам I полугодия 2025 года, который показывает рекордный рост операций через платежные системы регулятора, передает BAQ.KZ.

По данным Нацбанка, количество транзакций через национальные платежные системы увеличилось на 34,3%, а их общий объем — на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем за один операционный день через системы Нацбанка проводилось операций на сумму 6,3 трлн тенге.

Рост наблюдается и на рынке платежных карт и электронных банковских услуг. 8 из 10 транзакций население проводит онлайн, включая оплату товаров и услуг через QR-коды.

Системы международных денежных переводов также остаются востребованными: за последние три года средняя сумма перевода за рубеж увеличилась на 12%, а поступлений из-за рубежа — на 25%.

Активно развиваются и платежные организации: оборот через их сервисы составил 4,6 трлн тенге за I полугодие 2025 года.

Сервис удалённой идентификации клиентов (ЦОИД) обеспечил проведение 23,5 млн биометрических операций, а Антифрод-центр Нацбанка позволил вовремя блокировать мошеннические операции на сумму более 2,5 млрд тенге.

Национальный Банк отмечает, что рынок платежных услуг Казахстана демонстрирует стабильный рост, цифровизацию и усиление безопасности, делая финансовые сервисы более доступными для населения.