Работа образовательной платформы BilimClass восстановлена после кибератаки. Об этом сообщили представители сервиса в официальном аккаунте Instagram, опубликовав информацию о результатах проверки по состоянию на 09:00 29 ноября 2026 года.

По данным платформы, во время атаки злоумышленники получили временный ограниченный доступ к сервису перевода текста и изменили названия некоторых учебных предметов. Их действия были оперативно остановлены.

В BilimClass подчеркнули, что инцидент не повлиял на пользовательские данные — они находятся под защитой. При этом проверка продолжается, о ее результатах компания пообещала сообщать дополнительно.

Представители платформы принесли извинения пользователям и отметили, что главным приоритетом остается обеспечение безопасного и удобного доступа к сервису.

По всем возникающим вопросам пользователям предложили обращаться в службу поддержки BilimClass.