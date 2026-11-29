Платформа BilimClass возобновила работу после кибератаки
Злоумышленники получили доступ к сервису перевода текста и изменили названия некоторых учебных предметов. В компании заверили, что данные пользователей не пострадали.
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Работа образовательной платформы BilimClass восстановлена после кибератаки. Об этом сообщили представители сервиса в официальном аккаунте Instagram, опубликовав информацию о результатах проверки по состоянию на 09:00 29 ноября 2026 года.
По данным платформы, во время атаки злоумышленники получили временный ограниченный доступ к сервису перевода текста и изменили названия некоторых учебных предметов. Их действия были оперативно остановлены.
В BilimClass подчеркнули, что инцидент не повлиял на пользовательские данные — они находятся под защитой. При этом проверка продолжается, о ее результатах компания пообещала сообщать дополнительно.
Представители платформы принесли извинения пользователям и отметили, что главным приоритетом остается обеспечение безопасного и удобного доступа к сервису.
По всем возникающим вопросам пользователям предложили обращаться в службу поддержки BilimClass.
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