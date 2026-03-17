В суде Мангистауской области рассмотрели дело о взыскании алиментов с бывшего мужа на содержание матери, которая ухаживает за общими детьми-инвалидами, передает BAQ.kz.

Женщина указала, что воспитывает двоих общих несовершеннолетних детей 2015 и 2019 годов рождения. Оба ребёнка имеют инвалидность с диагнозом «локализованная симптоматическая эпилепсия». По её словам, из-за постоянного ухода за детьми она не может выйти на работу, поэтому просила суд назначить алименты на своё содержание в размере 30 Месячных расчетных показателей.

Ответчик иск не признал. Он пояснил, что уже выплачивает алименты на детей в размере 50% от дохода и не имеет возможности дополнительно содержать бывшую супругу.

Суд, изучив материалы дела, частично удовлетворил требования истицы. При принятии решения было учтено, что женщина действительно не может работать из-за ухода за детьми с инвалидностью и нуждается в материальной помощи.

В итоге суд постановил взыскать с ответчика алименты на содержание бывшей супруги в размере 8 МРП.

Решение суда вступило в законную силу.