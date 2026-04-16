Платные дороги в Казахстане принесли 86 млрд тенге
При выявлении дефектов на дорогах плата временно отменяется.
Система платных автодорог в Казахстане продолжает расширяться и приносит всё больше доходов, которые направляются на содержание и развитие трасс. Об этом сообщили в Минтрансе, передает корреспондент BAQ.KZ.
Сегодня в стране действует около 26 платных участков общей протяжённостью почти 4,9 тыс. километров. В основном это ключевые и наиболее загруженные республиканские трассы.
По итогам 2025 года сборы с платных дорог достигли 86 млрд тенге. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял около 48 млрд тенге, а в 2023 году - менее 32 млрд тенге.
Количество проездов также увеличилось и превысило 70 млн.
"Все поступления направляются исключительно на содержание, текущий и средний ремонт, закуп новой техники, а также управление платными автомобильными дорогами. Таким образом, финансирование их эксплуатации осуществляется не за счет налогоплательщиков в целом, а за счет пользователей, непосредственно пользующихся автодорожной инфраструктурой", - сообщили в ведомстве.
Что сделано за два года
В 2024 году за счёт собранных средств закупили 680 единиц техники, провели ямочный ремонт более чем на 43 тыс. квадратных метров и нанесли разметку протяжённостью 17,6 тыс. км.
В 2025 году объёмы работ выросли: отремонтировано уже 61,4 тыс. квадратных метров дорог, нанесено 19,6 тыс. км разметки, установлено более 4 тыс. дорожных знаков и обновлены ограждения.
Также закуплено 89 тракторов и запланирована поставка ещё 504 единиц техники.
При этом тарифы в Казахстане остаются ниже, чем в других странах. Если участок признаётся дефектным, оплату временно отменяют до устранения проблем.
Есть ли льготы
В минтрансе отмечают, что для водителей предусмотрены абонементы на месяц и год, которые позволяют экономить при частых поездках.
Также действует предоплата с более низкими тарифами и увеличен срок оплаты - до одного месяца.
