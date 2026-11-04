Платных парковок в Алматы станет больше: кто может пользоваться льготами

В Алматы собираются увеличить количество коммунальных платных парковочных мест с 17 до 25 тысяч. При этом для отдельных категорий автовладельцев действуют льготы, которыми уже пользуются более 15 тысяч горожан. Власти намерены упростить оформление разрешений, чтобы водителям приходилось тратить меньше времени на документы.

По данным КГП «Алматы Паркинг», сейчас льготные разрешения имеют 15 344 автовладельца.

Кому положены льготы на парковку

В перечень входят люди с инвалидностью I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи и представители семей, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Льготами могут пользоваться и владельцы электромобилей, а равно специального транспорта.

В городе планируют пересмотреть процедуру оформления разрешений и развивать цифровые сервисы. Предполагается, что это сократит время получения льгот.

Одновременно продолжится расширение парковочной сети. Сейчас в Алматы насчитывается более 17 тысяч коммунальных парковочных мест, в перспективе их количество намерены довести до 25 тысяч.

В «Алматы Паркинг» заявили, что увеличение числа парковок будет сопровождаться повышением качества обслуживания и доступности парковочной инфраструктуры.