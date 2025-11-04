Плавание включат в школьную программу
С 2026 года уроки плавания войдут в школьную программу по физической культуре. Пилотный проект стартует в Астане и Алматы, сообщил Генеральный секретарь Федерации Qazaq Aquatics Дмитрий Баландин на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
По его словам, инициатива реализуется совместно с Министерством просвещения и направлена на повышение вовлеченности детей в водные виды спорта.
"Проект позволит с раннего возраста формировать у детей навыки безопасного поведения на воде и приобщать их к здоровому образу жизни", — отметил Дмитрий Баландин.
По примеру США, Австралии и Венгрии, где плавание включено в школьную систему, Казахстан намерен внедрять программу поэтапно — после пилотного этапа в двух городах она охватит все регионы страны.
В настоящее время в Казахстане действует более 360 бассейнов, из них 35 — 50-метровые олимпийские, а водными видами спорта занимаются свыше 135 тысяч человек. С детьми и подростками работают более 900 тренеров.
